2019-01-29T22:26:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Кому достались 120 000 рублей от «Евроопт»?

Также определены обладатели трех внедорожников и двух призов по 40 000 рублей
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Победу главному счастливчику принес солист "Песняров" Валерий Скорожонок.Победу главному счастливчику принес солист "Песняров" Валерий Скорожонок.
Изменить размер текста:

Главных счастливчиков 105-го тура определил солист легендарных «Песняров» Валерий Скорожонок. Кому достался суперприз в 120 000 рублей? Крупную сумму получил Павел Лашкевич из Минска. А кроме этого были разыграны еще два приза по 40 000 рублей. Их обладателями стали Алексей Мезенин из Речицы и АЛла Войтеховская из пос. Энергетиков Дзержинского района Минской области. И еще трое покупателей «Евроопт» отныне будут ездить на новеньких внедорожниках «Джили Эмгранд Х7». Это Анатолий Шурпаков из Витебска, Мария Багинская из Барановичей и Наталья Янулевич из Минска. Также в 105-м туре были разыграны еще более 20 000 денежных призов.

Розыгрыш 106-го тура состоится ровно через неделю, так что не забудьте обзавестись игровыми кодами. Пусть удача улыбнется именно вам!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Два суицида, 4 парасуицида: на Гомельщине бьют тревогу из-за детских самоубийств
Пьяная бесправница врезалась в дерево в Слуцком районе, ее 10-летний сын в реанимации
В Молодечно по следам на снегу вычислили дебошира, который повредил машину и ударил ее хозяйку
В Слуцке 77-летняя пенсионерка пришла за пенсией, а ей сказали, что она умерла
Минчанин «заработал» $25 тысяч, уговорив людей брать кредиты и отдавать деньги ему
Минтруда: с 1 февраля увеличен размер минимального потребительского бюджета
Беларусь в 2022 году примет Всемирную олимпиаду по шахматам
В Италии снизили пенсионный возраст и ввели безусловный доход
Гродненские спасатели сняли собаку с плывущей по Неману льдины
В Минске пройдет забег #ЗаКаханне ко Дню всех влюбленных
В Светлогорском районе столкнулись трактор и микроавтобус
В Борисовском районе трое выпили стеклоомыватель: мужчины умерли, женщина в реанимации
В Гродненском районе бесправник позвал на место ДТП свою жену, а сам скрылся
В торговом центре Минска изъяли 312 пар кроссовок New Balance
22-летнего парня, которого искали под Волковыском, нашли мертвым
Комплексная проверка боеготовности армии началась в Беларуси
В Кобринском районе украли двух пятнистых оленей
Александр Лукашенко изменил Генплан Минска
Уже сегодня 120 000 от «Евроопт» разыграет солист легендарных «Песняров» Валерий Скорожонок
Беларусь выступит в первом полуфинале на «Евровидении-2019»
В Шкловском районе механизатор вынес из горящего дома 90-летнюю соседку
В Минске столкнулись МАЗ и Audi: трех человек спасли, один погиб
Минское «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счетом 2:3
В Болгарии и двух провинциях Китая - вспышка африканской чумы свиней: Беларусь ограничила импорт