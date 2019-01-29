Кому достались 120 000 рублей от «Евроопт»?

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Главных счастливчиков 105-го тура определил солист легендарных «Песняров» Валерий Скорожонок. Кому достался суперприз в 120 000 рублей? Крупную сумму получил Павел Лашкевич из Минска. А кроме этого были разыграны еще два приза по 40 000 рублей. Их обладателями стали Алексей Мезенин из Речицы и АЛла Войтеховская из пос. Энергетиков Дзержинского района Минской области. И еще трое покупателей «Евроопт» отныне будут ездить на новеньких внедорожниках «Джили Эмгранд Х7». Это Анатолий Шурпаков из Витебска, Мария Багинская из Барановичей и Наталья Янулевич из Минска. Также в 105-м туре были разыграны еще более 20 000 денежных призов.

Розыгрыш 106-го тура состоится ровно через неделю, так что не забудьте обзавестись игровыми кодами. Пусть удача улыбнется именно вам!