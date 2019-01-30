В Лиде спасатели вытащили провалившегося под лед пса

Животное провалилось под лед и не могло само выбраться Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Водолаз пробирался ползком по льду, затем провалился под него и, ломая его кромку, добрался до животного

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В Беларуси в последние дни была довольно морозная погода, реки и водоемы покрылись льдом. Так что разных происшествий на воде стало больше. Причем не только с людьми, но и животными.

Очередной такой случай произошел 29 января в Лиде в районе Дворца культуры. Местные заметили, что в реке тонет собака. Бедный пес провалился под лед и не мог сам выбраться. На место поспешили спасатели.

- Личный состав дежурной смены станции на служебном автомобиле незамедлительно выехал к месту происшествия. Собака находилась на середине реки и выбраться самостоятельно не могла. Водолаз-спасатель в гидрокомбинезоне начал движение ползком по непрочному льду, потом провалился под лед и, ломая его кромку, добрался до животного, - рассказали belta.by в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

К счастью, здоровью животного уже ничего не угрожало, его доставили на берег.

К слову, в этот же день, 29 января, произошел похожий случай, только уже в Минске. Спасатели вытащили тонущего в реке Свислочь пса. И теперь разыскивают хозяев животного.