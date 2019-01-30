В Витебске на пожаре погибла пенсионерка, еще 9 жильцов подъезда пришлось эвакуировать

Также огонь повредил имущество, в квартире закопчены стены и потолок

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Все произошло 29 января в Витебске. Около 17.00 в квартире на девятом этаже дома по улице П. Бровки вспыхнул пожар. Соседи тут же вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место, осмотрели квартиру, эвакуировали 9 жильцов подъезда. Пожар удалось потушить, однако погибла хозяйка квартиры, 75-летняя пенсионерка.

Пострадало от пожара и имущество квартиры, там закопчены стены и потолок, сообщает Витебское областное управление МЧС. Причина пожара устанавливается.

Еще один такой случай в Витебской области закончился очень печально. Вечером 29 января загорелся дом 44-летнего жителя деревни Бикольничи Ушачского района. Туда приехали спасатели, потушили огонь. Из-за пожара в доме уничтожены крыша, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. Помимо этого на пожаре погиб владелец дома. Причина возгорания пока непонятна.

К слову, всего за прошедшие сутки в Витебской области было четыре пожара.