За курение на детской площадке или в авто, где едет ребенок до 14 лет, грозит до 102 рублей штрафа

За курение в запрещенных местах в прошлом году привлечены почти 7 тысяч человек!

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На прошлой неделе вышел новый декрет президента, регулирующий производство, оборот и потребление табачных изделий. Один из вадных пунктов - расширение списка мест, где запрещено курить. Теперь этого нельзя делать на остановках, детских площадках, в подземных переходах, автомобилях, где едут дети до 14 лет. А также во вспомогательных помещениях жилых домов: вестибюлях, коридорах, лестничных маршах, в лифтах и лифтовых холлах.

Отныне за курение в этих местах грозит штраф до четырех базовых величин, то есть 102 рублей. К слову, в 2018 к административной ответственности по ст. 17.9 КоАП привлечены почти семь тысяч человек, из них свыше ста несовершеннолетних.

-Если раньше курение на детской площадке было на совести курильщиков, и сотрудники милиции могли лишь сделать им устное замечание, то теперь ответить придется рублем. Родители, чьи дети (до 16 лет) будут замечены за таким занятием, также могут быть привлечены к ответственности, - говорится на сайте МВД. - Если будет установлено, что это произошло по причине невыполнения родителем обязанностей по воспитанию своего чада, то в соответствии со ст. 9.4. КоАП Беларуси штраф может достигнуть 10 базовых величин.

Ответственность по статье 17.9. КоАП грозит теперь и за курение в машине, где находятся дети, которым еще не исполнилось 14 лет.

Также в МВД сообщают и о других не менее важных пунктах нового декрета. Например, вскоре будет запрещено продавать жидкость для электронной сигареты несовершеннолетним. А вот на территории торговых центров, рынков, объектов бытового обслуживания и общественного питания, пляжах должны быть созданы специальные места для курения.