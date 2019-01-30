В Минске двое парней пытались украсть телефон у таксиста

Теперь молодым людям грозит до 6 лет тюрьмы

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Все началось с обычной поездки на такси. Водитель подвозил двоих парней и рассказал им, что собирается продавать мобильный телефон. Через пару дней один пассажиров заинтересовался этим, позвонил таксисту и договорился встретиться, чтобы посмотреть телефон. Встречу назначили на автостоянке на улице Волгоградская.

- Потенциальный покупатель пришел с другом. Молодые люди долго держали телефон в руках, изучали его функциональные возможности, а потом вместе с ним скрылись в неизвестном направлении, - рассказывает официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская. - Водитель такси намеревался продать телефон приблизительно за 1000 белорусских рублей.

Милиции удалось задержать злоумышленников. Ими оказались 21-летние неработающие жители Минского района, ранее они привлекались к уголовной ответственности.

Теперь Следственный комитет Первомайского района расследует дело по ч. 2 ст. 206 («Грабеж») УК. По статье им грозит до 6 лет лишения свободы.