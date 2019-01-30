По рублю за штуку. В Пинске судили 80-летнюю пенсионерку, которая нелегально продавала пакеты на рынке

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В Экономическом суде Брестской области недавно рассматривали необычное дело. 80-летнюю жительницу Пинска судили за то, что она нелегально продавала на рынке полиэтиленовые пакеты - по рублю за штуку. Инспекции МНС по Пинску удалось это выяснить с помощью «контрольной закупки», которую они провели 5 октября.

Причем до этого, 23 августа 2018 года, сотрудники инспекции МНС вручили гражданке уведомление-предупреждение об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Пенсионерку признали виновной по ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП («Незаконная предпринимательская деятельность»). Санкция статьи предусматривает штраф до 100 базовых величин, то есть 2550 рублей. Однако суд освободил гражданку от наказания.

- Суд принял во внимание, что действиями лица причинен незначительный вред охраняемым интересам государства, учитывая личность гражданки (возраст, является одиноко проживающим пенсионером), а также что административная ответственность должна быть справедливой и гуманной. Суд освободил лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности на основании статьи 8.2 КоАП, - сообщает пресс-служба Верховного суда.