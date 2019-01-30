В Горках обрушилась крыша частного дома

В это время семья находилась внутри дома, но, к счастью, никто не пострадал

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Все произошло 29 января в городе Горки. В частном доме по улице Якубовского на деревянное перекрытие рухнула шиферная кровля. На тот момент внутри находилась семья: 64-летняя хозяйка дома, ее сын, его сожительница и внучка. Они услышали треск и сами вышли из дома, сообщает Могилевское областное управление МЧС.

Во время обрушения семья была внутри дома. Но они услышали треск и быстро вышли на улицу и вызвали спасателей Фото: МЧС

Прибыли спасатели, пострадавших, к счастью, нет. Еще неизвестно, из-за чего обрушилась кровля.

Пока что взрослые будут жить в комнате сожительницы сына в общежитии предприятия «Коммунальник», а 14-летняя внучка хозяйки - в социально-педагогическом центре в деревне Рудковщина Горецкого района.