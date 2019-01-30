Россиянка пыталась нелегально перевезти через границу 34 тысячи долларов и 1800 евро
Россиянка ехала на поезде Киев - Санкт-Петербург. На украинско-белорусской границе, в пункте таможенного оформления Терюха, ее попросили показать багаж. На устном опросе она заявила, что у нее нет каких-либо товаров, подлежащих таможенному декларированию.
- Но при проведении таможенного досмотра багажа гражданки на дне рюкзака обнаружена подкладка черного цвета, предназначенная для придания жесткости. В ней были денежные средства в размере 34 500 долларов США и 1800 евро, - сообщается в пресс-службе Гомельской таможни.
По закону при пересечении границы Евразийского экономического союза наличные деньги размером более 10 тыс. долларов нужно декларировать. Получается, россиянка этого не сделала - значит, нарушила закон.
Сейчас на нее завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК ("Контрабанда"). По ней гражданке грозит до 7 лет лишения свободы.