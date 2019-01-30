В Минске мужчина признался в том, что задушил свою 61-летнюю мать

Миначнин признался в том, что задушил свою 61-летнюю мать Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас он задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Все произошло в Московском районе столицы. По данным следствия, 28 января в квартире между 37-летним сыном и его мамой вспыхнула ссора. В ходе нее сын задушил свою 61-летнюю маму. А вечером того же дня он пошел в милицию и во всем сознался.

- На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Информация о смерти женщины подтвердились, - говорят в пресс-службе СК. - Следователями с участием сотрудников милиции и ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, проведены иные неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК «Убийство». Санкция статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан, его допрашивают.

Напомним, совсем недавно похожий случай произошел в Новополоцке. Сын 51-летней Ольги признался, что убил ее, и показал место в Ушачском районе, где спрятал труп. Следователи предполагают, что причиной стала ссора.