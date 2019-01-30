Билеты на концерт Тимы Белорусских продают за 80 рублей

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Тима Белорусских - новая белорусская звезда. Только у одной его песни «Мокрые кроссы» почти 30 миллионов просмотров, а песня не одна! В октябре в Минске прошел концерт в клубе, и народу было битком (видеоотчет с концерта набрал больше ста тысяч просмотров).

А через полгода, в апреле, пройдет концерт во Дворце спорта. Цена билетов - от 40 до 80 рублей. Немало! Для сравнения: билеты на концерт самой популярной белорусской группы «Ляпис-98» стоили чуть-чуть дороже - 55 - 90 рублей. Поплясать на куда более знаменитых «Воплях Видоплясова» будет стоить 36 - 90 рублей. А на примерно такой же молодой, как Тима Белорусских, украинской группе Kazka - 30 - 80 рублей.

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