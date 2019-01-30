Государство выделит 905 тысяч рублей учебным заведениям православной церкви

Деньги пойдут на оплату труда преподавателей и работников, стипендии студентам. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Деньги пойдут на зарплаты преподавателей и стипендии для студентов

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Президент подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей на поддержку духовных учебных заведений Белорусской православной церкви. Деньги пойдут на оплату труда преподавателей и работников, стипендии студентам.

Так, Минская духовная академия получит 180,4 тыс. рублей, Минская духовная семинария - 337,3 тыс. Витебской духовной семинарии выделят 216,9 тыс. рублей, а Минскому духовному училищу Минской епархии - 170,8 тыс.

- Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них, - говорится в сообщении пресс-службы президента.