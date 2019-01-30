2019-01-30T15:04:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Государство выделит 905 тысяч рублей учебным заведениям православной церкви

Деньги пойдут на зарплаты преподавателей и стипендии для студентов
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Деньги пойдут на оплату труда преподавателей и работников, стипендии студентам.Деньги пойдут на оплату труда преподавателей и работников, стипендии студентам.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Президент подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей на поддержку духовных учебных заведений Белорусской православной церкви. Деньги пойдут на оплату труда преподавателей и работников, стипендии студентам.

Так, Минская духовная академия получит 180,4 тыс. рублей, Минская духовная семинария - 337,3 тыс. Витебской духовной семинарии выделят 216,9 тыс. рублей, а Минскому духовному училищу Минской епархии - 170,8 тыс.

- Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них, - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. В Рогачевском районе лоб в лоб столкнулись два грузовика
Подробности аварии под Слуцком: водитель выпивал накануне и ехал без прав, ребенок был не пристегнут
Подросток из Гродно написал в соцсетях, что он заминировал гимназию. Учеников и преподавателей эвакуировали
Билеты на концерт Тимы Белорусских продают за 80 рублей
В Минске мужчина признался в том, что задушил свою 61-летнюю мать
Россиянка пыталась нелегально перевезти через границу 34 тысячи долларов и 1800 евро
В Горках обрушилась крыша частного дома
По рублю за штуку. В Пинске судили 80-летнюю пенсионерку, которая нелегально продавала пакеты на рынке
В Минске двое парней пытались украсть телефон у таксиста
За курение на детской площадке или в авто, где едет ребенок до 14 лет, грозит до 102 рублей штрафа
В Витебске на пожаре погибла пенсионерка, еще 9 жильцов подъезда пришлось эвакуировать
В Лиде спасатели вытащили провалившегося под лед пса
Кому достались 120 000 рублей от «Евроопт»?
2 суицида, 4 парасуицида: на Гомельщине бьют тревогу из-за детских самоубийств
Пьяная бесправница врезалась в дерево в Слуцком районе, ее 10-летний сын в реанимации
В Молодечно по следам на снегу вычислили дебошира, который повредил машину и ударил ее хозяйку
В Слуцке 77-летняя пенсионерка пришла за пенсией, а ей сказали, что она умерла