2019-01-30T15:06:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Подросток из Гродно написал в соцсетях, что он заминировал гимназию. Учеников и преподавателей эвакуировали

Сообщения оказались ложными, взрывных устройство не обнаружено. На парня завели уголовное дело
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Учащихся и преподавателей пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании Фото:t.me/nexta_tv/406Учащихся и преподавателей пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании Фото:t.me/nexta_tv/406
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Все произошло 30 января в одной из гимназий Гродно. По информации следователей, накануне 16-летний учащийся стал писать в соцсетях, что он якобы заминировал гимназию.

Информация дошла до правоохранительных органов, преподавателей и учащихся срочно эвакуировали.

- На месте происшествия работают сотрудники управлений Следственного комитета и УВД Гродненского облисполкома, районных подразделений, Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, саперно-пиротехнической группы в/ч 5522. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщают в Телеграм-канале СК.

Теперь на парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности). По ней может быть наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

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