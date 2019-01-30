Подросток из Гродно написал в соцсетях, что он заминировал гимназию. Учеников и преподавателей эвакуировали

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Все произошло 30 января в одной из гимназий Гродно. По информации следователей, накануне 16-летний учащийся стал писать в соцсетях, что он якобы заминировал гимназию.

Информация дошла до правоохранительных органов, преподавателей и учащихся срочно эвакуировали.

- На месте происшествия работают сотрудники управлений Следственного комитета и УВД Гродненского облисполкома, районных подразделений, Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, саперно-пиротехнической группы в/ч 5522. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщают в Телеграм-канале СК.

Теперь на парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности). По ней может быть наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.