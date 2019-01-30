2019-01-30T15:57:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подробности аварии под Слуцком: водитель выпивал накануне и ехал без прав, ребенок был не пристегнут

Машина съехала в кювет и врезалась в дерево, 10-летний школьник попал в реанимацию. Сейчас возбуждено уголовное дело
Ольга ШИЛАК
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Водитель, который съехал в кювет и врезался в дерево, накануне аварии выпивал и лишен прав еще в ноябре 2018-го Фото: УГАИ УВД Минского облисполкомаВодитель, который съехал в кювет и врезался в дерево, накануне аварии выпивал и лишен прав еще в ноябре 2018-го Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
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Авария произошла в Слуцком районе, вблизи деревни Весея. Утром 29 января по дороге ехал Chrysler Concorde. Вдруг водитель съехал в кювет и наехал на придорожное дерево. Изначально сообщалось, что за рулем была нетрезвая женщина без водительских прав. Позже выяснилось, что управлял авто ее 36-летний сожитель, который был лишен водительского удостоверения еще в ноябре 2018-го. Вместе они везли сына и двух племянников в школу.

В итоге 10-летний племянник женщины, который находился на заднем сиденье авто справа, получил серьезные травмы. Его госпитализировали, он в реанимации.

- Известно, что ребенок был без специального удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности. Еще два несовершеннолетних пассажира также находились в автомобиле непристегнутыми и без автокресел, но, к счастью, они не пострадали, - говорит официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Теперь по факту ДТП заведено уголовное дело Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Теперь по факту ДТП заведено уголовное дело Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Также оказалось, что накануне поездки пара употребляла спиртные напитки. Теперь по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В ГАИ еще раз напоминают о том, что нужно соблюдать правила перевозки несовершеннолетних. За нарушение может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 4 базовых величин.

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