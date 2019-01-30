Подробности аварии под Слуцком: водитель выпивал накануне и ехал без прав, ребенок был не пристегнут
Авария произошла в Слуцком районе, вблизи деревни Весея. Утром 29 января по дороге ехал Chrysler Concorde. Вдруг водитель съехал в кювет и наехал на придорожное дерево. Изначально сообщалось, что за рулем была нетрезвая женщина без водительских прав. Позже выяснилось, что управлял авто ее 36-летний сожитель, который был лишен водительского удостоверения еще в ноябре 2018-го. Вместе они везли сына и двух племянников в школу.
В итоге 10-летний племянник женщины, который находился на заднем сиденье авто справа, получил серьезные травмы. Его госпитализировали, он в реанимации.
- Известно, что ребенок был без специального удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности. Еще два несовершеннолетних пассажира также находились в автомобиле непристегнутыми и без автокресел, но, к счастью, они не пострадали, - говорит официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Теперь по факту ДТП заведено уголовное дело Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Также оказалось, что накануне поездки пара употребляла спиртные напитки. Теперь по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В ГАИ еще раз напоминают о том, что нужно соблюдать правила перевозки несовершеннолетних. За нарушение может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 4 базовых величин.