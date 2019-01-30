Фотофакт. В Рогачевском районе лоб в лоб столкнулись два грузовика

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Утром 30 января в деревне Высокое Рогачевского района столкнулись два грузовика МАЗ. Очевидцы тут же вызвали МЧС, на место поспешили сотрудники. Оказалось, из-за лобового столкновения 59-летний водитель одного грузовика застрял в салоне, но очевидцы смогли вытащить его еще до приезда МЧС. А вот 24-летний парень, который был за рулем второго грузовика, был зажат в салоне, и помочь ему смогли только спасатели.

Работники МЧС доставали его с помощью гидравлического оборудования Holmatro. А затем передали молодого человека врачам "скорой". Оба водителя получили серьезные травмы, их доставили в больницу.