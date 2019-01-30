2019-01-30T17:41:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Деньги и подарочные сертификаты магазинов. Четверых работников ссуза в Пинске подозревают в получении взяток

Каждому грозит до 7 лет тюрьмы
Ольга ШИЛАК
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В получении взяток подозреваются замдиректора и три преподавателя ССУЗа в ПинскеВ получении взяток подозреваются замдиректора и три преподавателя ССУЗа в ПинскеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Сразу несколько работников одного ссуза в Пинске подозреваются в получении взяток. Речь идет о замдиректора и трех преподавателях. По данным следствия, они в январе 2019-го получали от студентов деньги и подарочные сертификаты магазинов, а взамен обещали успешную сдачу экзамена.

Как сообщил belta.by официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, на каждого из подозреваемых завели уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Максимальное наказание - до семи лет лишение свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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