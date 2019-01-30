Погода в Беларуси 31 января: мокрый снег и плюсовая температура

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В Беларусь наступила оттепель, на смену морозам пришла плюсовая температура. Не хватает только солнца! Но пока что синоптики его не обещают. 31 января погоду в стране будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Украины. Так что ожидается пасмурная погода.

По информации Белгидромета, на большей части территории ожидаются осадки: мокрый снег, дожди. В отдельных районах также вероятно налипание мокрого снега, туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер будет восточный, слабый.

Да и температура – совсем не январская! Днем ожидается -3..+2°С, ночью по северо-западу до -5°С.