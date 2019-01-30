2019-01-30T18:22:38+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси 30 января: стоимость доллара и евро упала

А российский рубль немного «подрос»
Надежда БУТОВИЧ
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Однако белорусская валютная корзина все равно чуть-чуть прибавила в общем весе: почти 0,2%.Однако белорусская валютная корзина все равно чуть-чуть прибавила в общем весе: почти 0,2%.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Валютные торги, которые прошли в Беларуси в среду, 30 января, продемонстрировали небольшой спад цен на основные валют, информируют в Белорусской валютно-фондовой бирже. Что однако не повлияло на общий вес валютной корзины.

Так в БВФБ сообщают, что дешевле стали доллары и европейская валюта, а вот российские рубли, наоборот, «потяжелели». В итоге белорусская валютная корзина подорожала на 0,15%.

Доллар стоит теперь 2,1584 рубля, «зеленые» потеряли в цене 0,0009 рубля. За один евро просят 2,4683 рубля – на 0,0012 рубля меньше, чем во вторник, 29 января.

А вот за сотню российский рублей со среды придется доплатить 0,0114 рубля и отдать в обменнике в итоге 3,2672 рубля. Таким образом, российская валюта вернула свои позиции, с которых рубль РФ «скатился» за пару дней до того.

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