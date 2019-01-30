МВД: в 2018 году белорусы заплатили почти $65 миллионов по административкам

В прошлом году произошло больше преступлений связанных со взяточничеством, но снизилось число экономических правонарушений. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В основном штрафовали за нарушение ПДД и спиртное на улице

Изменить размер текста: A A

В МВД отмечают, что по сравнению с 2017 годом преступлений стало меньше почти на 3%, всего зарегистрировано 83,8 тысячи правонарушений.

Возбуждено свыше 4 миллионов административных дел, повлекших взыскания. Из этого числа почти половина (1,9 миллиона) – нарушение водителями скоросных режимов, дальше по убыванию: распитие алкоголя в общественных местах (302 тысячи), мелкие хулиганства (55 тысяч), избиения (45 тысяч). По этим и другим административным правонарушениям взыскано 139 миллионов рублей.

В плне географии по-прежнему «криминальным лидером» остается Минск, здесь происходит каждое 5 преступление в стране, всего произошло 17 тысяч преступлений. За столицей следуют Минщина (16 тысяч) и Гомельщина (13 тысяч).

На фоне общего снижения преступности в МВД отмечают рост коррупционных правонарушений на 4%. В 2018 году зарегистрировано 1999 фактов взяточничества, а также около 800 служебных подлогов, хищений, растрат. В тоже время число экономических преступлений сократилось примерно на 20%.