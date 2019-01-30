2019-01-30T19:16:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин убежал из магазина перед закрытием с коробкой обуви и платежным терминалом

Мужчина хотел потом перепродать украденное
Надежда БУТОВИЧ
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Преступника и раньше привлекали к ответственности за кражи.Преступника и раньше привлекали к ответственности за кражи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске 32-летний мужчина ограбил один из магазинов популярного ТЦ во Фрунзенском районе за пару минут до его закрытия, сообщают в ГУВД столицы.

В милицию обратился охранник торгового центра, который сообщил, что один из покупателей выбежал из здания ТЦ не заплатив за покупку. Узнать приметы вора не составило больших усилий: мужчина засветился на камерах видеонаблюдения.

Приметы преступника тут же сообщиои патрульным. Поймать злоумышленника удалось по горячим следам. У минчанина при задержании изъяли пару мужских сапог и платежный терминал, которые он вынес из магазина. Правоохранителям вор признался, что украденное собирался перепродать, деньги нужны были для собственных нужд.

По факту кражи ведется расследование. Задержанному грозит максимально 3 года заключения, известно, что и ранее фигурант совершал кражи.

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