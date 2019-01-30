Председатель Общества белорусского языка Елена Анисим собирается участвовать в президентских выборах

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Елена Анисим, депутат Палаты представителей, во время интервью Еврорадио сообщила о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на ближайших президентских выборах в Беларуси.

– Я вынуждена реагировать, пока не реагируют государственные органы, – прокомментировала Анисим свое намерение участвовать в президентской гонке. К этому шагу, призналась будущая кандидат на пост главы государства, ее подтолкнула «активизация ненавистников Беларуси».

В Палате представителей Елена Анисим вместе с Анной Канопацкой представляет гражданское общество. Кроме того, депутат Анисим является председателем Общества Белорусского языка (Прим.: ТБМ – «Таварыства беларускай мовы»). Кстати, в 2015 году женщина уже заявляла, что поборется за президентский пост, однако тогда от участия в выборах она отказалась.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут в конце 2019 года либо в 2020 году.