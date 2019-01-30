2019-01-30T21:11:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: в Берестовицком районе на зерноскладе найден мертвым 55-летний мужчина

Тело завскладом обнаружили работники сельхозпредприятия
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина погиб на рабочем месте. Фото: Следственный комитет.Мужчина погиб на рабочем месте. Фото: Следственный комитет.
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ЧП произошло в деревне Поплавцы Берестовицкого района, информирует Сергей Шешеневич, официальный представитель УСК Гродненщины.

В понедельник, 28 января, около 15.00 часов работники сельхозпредприятия «Малоберестовицкий элитхоз» зашли на склад с зерновыми и обнаружили там тело 55-летнего местного жителя. Следователи уверены, что в смерти заведующего зерноскладом нет криминального следа. Скорее всего, к гибели мужчины привело нарушение техники безопасности. Так как рядом с телом погибшего были обнаружены электроудлинители.

Погибший хотел с помощью удлинителей включить ленточный погрузчик, но его ударило током. Фото: Следственный комитет.

Погибший хотел с помощью удлинителей включить ленточный погрузчик, но его ударило током. Фото: Следственный комитет.

Скорее всего, соединив систему удлинителей, завскладом хотел самостоятельно подключить к электросети ленточный погрузчик. А вместо этого получил смертельный электрический разряд.

По факту ЧП назначен ряд экспертиз, с места происшествия изъяты все объекты и предметы, приведшие к гибели человека. Специалисты районной энергоинспекции и облуправления Департамента госинспекции труда проведут собственные проверки.

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