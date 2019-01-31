В Гомеле разыскивают женщину, укравшую из фойе магазина тойтерьера

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Милиция ищет в Гомеле женщину, которую подозревают в краже собаки. Тойтерьера по кличке Арнольд лишились хозяева, которые оставили своего питомца в фойе супермаркета «Веста», расположенного по улице Мазурова. Кража произошла около шести часов вечера в воскресенье, 20 января.

По имеющейся у оперативников информации, женщина занимается попрошайничеством вблизи этого магазина, также ее видели возле супермаркетов «Два Гуся» и «Алми» в этом же микрорайоне. Женщина может держать картонную табличку с текстом об оказании денежной помощи.

- Приметы подозреваемой: на вид 25 - 30 лет, среднего роста, славянской либо цыганской внешности. Была одета: шапка вязаная ярко-сиреневого цвета, куртка типа пуховик до колен темно-сиреневого цвета с горизонтальными белыми полосами на груди и рукавах, - информирует УВД Гомельского облисполкома и просит позвонить но телефонам +375 (29) 608-96-02, +375 (29) 391-32-06 либо 102 тех, кто может помочь в раскрытии преступления.