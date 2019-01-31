В Гомеле почистили от снега улицы после обращений в горисполком
Сразу несколько сообщений от гомельчан поступило на смс-линию 142 горисполкома по поводу нерасчищенных дорог. Почти в один день к властям обратились жители разных улиц Железнодорожного района:
- Улица 1-я Иногородняя в районе домов 1, 3, 5, 7, 9 от выпавшего снега не чистится. Машина проезжает с трудом. Про нашу улицу постоянно забывают и не чистят. Пожалуйста, окажите помощь.
- Почему по улице Средней не чистят дорогу от снега? Здесь проживают добросовестные налогоплательщики.
На оба обращения горисполком опубликовал ответ: меры приняты.
Кстати, еще в декабре дважды в телефонную приемную обращались жители улицы Толстого, где горка была «вся заснежена, невозможно пройти». И вот, в январе оттуда написали снова:
- Спасибо за проделанную работу. По горке стало безопасно передвигаться.