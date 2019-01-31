В Гомеле почистили от снега улицы после обращений в горисполком Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А еще - горку, по которой было невозможно пройти

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Сразу несколько сообщений от гомельчан поступило на смс-линию 142 горисполкома по поводу нерасчищенных дорог. Почти в один день к властям обратились жители разных улиц Железнодорожного района:

- Улица 1-я Иногородняя в районе домов 1, 3, 5, 7, 9 от выпавшего снега не чистится. Машина проезжает с трудом. Про нашу улицу постоянно забывают и не чистят. Пожалуйста, окажите помощь.

- Почему по улице Средней не чистят дорогу от снега? Здесь проживают добросовестные налогоплательщики.

На оба обращения горисполком опубликовал ответ: меры приняты.

Кстати, еще в декабре дважды в телефонную приемную обращались жители улицы Толстого, где горка была «вся заснежена, невозможно пройти». И вот, в январе оттуда написали снова:

- Спасибо за проделанную работу. По горке стало безопасно передвигаться.