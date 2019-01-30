2019-01-30T21:45:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У минчанки украли сумку на Чижовском кладбище, пока она навещала могилу сына

Кладбищенского грабителя задержали
Надежда БУТОВИЧ
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В милиции считают что грабитель может быть причастен и к другим преступлениям. Фото: УВД Миноблисполкома.В милиции считают что грабитель может быть причастен и к другим преступлениям. Фото: УВД Миноблисполкома.
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Столичные правоохранители задержали вора, который промышлял на кладбище «Чижовское», сообщают в УВД Минского областного исполкома.

В милицию обратилась 67-летняя жительница столицы. Женщина приехала на могилу сына, поставила рядом с собой вещи и присела на скамейку. Вдруг пенсионерка почувствовала, что сумку потащили, обернулась и увидела, как убегает вор.

Пожилая минчанка сразу же позвонила по номеру 102, рассказала, что ее ограбили и как выглядел человек, который убежал с ее сумочкой. Милиционеры выехали на место происшествия, а подъезжая к кладбищу заметили подозреваемого, мужчину задержали, долго отпираться он не стал.

Кладбищенским вором оказался ранее судимый 27-летний минчанин, который, как выяснили в милиции, совершил еще две кражи.

Мужчина находится в изоляторе, за кражу ему грозит до 4 лет тюрьмы. Правоохранители проверяют его причастность и к другим преступлениям.

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