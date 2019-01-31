2019-01-31T10:58:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жабинке на переходе автобус сбил 14-летнюю девочку: она в реанимации

Школьницу доставили в реанимационное отделение Брестской детской областной больницы
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Жабинке на переходе автобус сбил 14-летнюю девочку. Фото: ГАИВ Жабинке на переходе автобус сбил 14-летнюю девочку. Фото: ГАИ
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В Жабинке Брестской области автобус «Брестоблавтотранса» сбил школьницу. ДТП произошло около трех часов дня на улице Кирова. Рейсовый «Радзiмiч», который двигался по маршруту Кобрин - Жабинка, не остановился перед зеброй, по которой переходила дорогу 14-летняя девочка. Светофора на этом пешеходном переходе нет.

За рулем автобуса был 61-летний водитель, житель Кобрина. Школьница выжила, но получила серьезные травмы, с которыми «скорая» отвезла ее в реанимационное отделение Брестской детской областной больницы, сообщает Госавтоинспекция УВД Брестского облисполкома.

По факту ДТП пока проводится проверка. Судя по фото ГАИ, удар был настолько сильным, что треснуло лобовое стекло автобуса.

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