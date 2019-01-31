В Гомеле пригрозили взорвать школу в случае плохих оценок по контрольной

Из здания эвакуировали больше ста человек. Фото: УВД

Из здания эвакуировали больше ста человек, бомбу не нашли

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В среду переполох устроили в средней школе №55 Гомеля. Кто-то оставил сообщение на сайте школы, в котором говорилось, что в учебном заведении будет заложено взрывное устройство. А приведут его в действие в том случае, если оценки по итогам контрольной работы будут плохими. Администрация школы позвонила в милицию.

- Из школы эвакуировали 112 человек. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, саперно-пиротехническая группа. Здание проверили с помощью служебной собаки и взрывных устройств не обнаружили, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника - автора послания о бомбе. Вскоре должна появиться более подробная официальная информация.

Напомним, в тот же день в Гродно подросток написал в соцсетях, что заминировал гимназию >