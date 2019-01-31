У белоруски в Питере угнали машину - преступники следили за девушкой через ее Instagram. Фото: instagram.com/katrinagaysina

Случчанка рассказала, что сейчас едет в солярий, а когда вышла из салона, машины уже не было

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В российском Санкт-Петербурге злоумышленники угнали машину с помощью Instagram хозяйки авто - уроженки белорусского Слуцка. Точнее, через соцсеть преступники следили за девушкой и дождались удобного момента, точно зная, что владелица машины сейчас занята. Дело в том, что белоруска вела на своей странице стримы, всегда ставила геометки на фотографиях - то есть всем подписчикам случчанки было достоверно известно, где в данный момент находится девушка и чем она занимается.

И вот в «историях» белоруска сообщила своим подписчикам, которых у нее более 100 тыс., что она отправилась в солярий. А когда вышла из салона, машины, на которой она приехала, уже не было.

- Катрины не было примерно 12 - 15 минут, - рассказала сестра потерпевшей kurjer.info. - Полиция посмотрела записи с камер видеонаблюдения на улицах города и выяснила, что за сестрой следили несколько дней.

Интересно, что вместе с машиной пропали шуба и бабушкины закатки - консервация из Беларуси и другие вещи находились в багажнике.

Машину пока так и не нашли. Отмечается, что Катрина после всего произошедшего стала меньше рассказывать о своей личной жизни подписчикам в Instagram.