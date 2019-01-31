КП Беларусь
Борисовчанина подозревают в незаконном оказании услуг солярия
Мужчина рекламировал солярий в соцсетях и предлагал им воспользоваться клиентам тренажерного зала
Борисовчанина подозревают в незаконном оказании услуг солярияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По данным следствия, владелец фитнес-клуба в Борисове организовал студию загара без наличия лицензии. Мужчина рекламировал солярий в социальных сетях, а также предлагал им воспользоваться клиентам тренажерного зала. При этом он не предпринял меры для получения соответствующей лицензии на данный вид медицинской деятельности и получил незаконный доход на сумму более 8,5 тысячи рублей.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и на начальной стадии расследования перечислил указанную сумму в государственный бюджет, сообщает Следственный комитет.
Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.