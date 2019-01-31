Под Мозырем столкнулись «скорая» и «Лада» - пострадали четыре человека

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В среду в Мозырском районе в аварию попал реанимобиль скорой помощи, спешащий на срочный вызов. На подъездной дороге к поселку Криничному водитель автомобиля «Лада Калина» - 36-летняя женщина - спровоцировала столкновение со «скорой». Легковушка при обгоне попутного авто вылетела на встречку и врезалась в реанимобиль. Удар вышел настолько сильным, что «Ладу» отбросило на обочину. Водителю потребовалась срочная госпитализация.

Пострадали в ДТП и работники скорой помощи. В реанимобиле ехала бригада в составе двух фельдшеров и врача, они получили травмы - медикам потребовалась экстренная помощь коллег, сообщает телеканал «Мозырь».