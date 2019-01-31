2019-01-31T12:27:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ГАИ рассказала, где в Минске в феврале будут стоять мобильные датчики контроля скорости

На МКАД камеры фотофиксации будут работать на трех участках
Павел МИЦКЕВИЧ
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ГАИ рассказала, где в Минске в феврале будут стоять мобильные датчики контроля скоростиГАИ рассказала, где в Минске в феврале будут стоять мобильные датчики контроля скоростиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Места эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости на февраль 2019 года опубликовала столичная Госавтоинспекция. С 1 по 27 февраля по нечетным числам с 7 до 20 часов камера фотофиксации будет находиться в районе дома №22 по улице Московской. Здесь скоростные ограничения составляют 60 км/ч.

Нарушителей, превышающих аналогичную скорость, будут фиксировать мобильные датчики на протяжении всего месяца с 20.00 до 2.00 по следующим адресам: Долгиновский тракт, д. 160, пр. Партизанский, д. 178, ул. Кижеватова, д. 36, ул. Притыцкого, д. 106, ул. Орловская, д. 80, пр. Пушкина, д. 70а, пр. Независимости, д. 131, к. 2, ул. Московская, д. 22, пр. Партизанский, д. 23, а также на пр. Независимости, д. 156, где ограничение скорости составляет 80 км/ч.

С 7 до 20 часов камеры фотофиксации будут работать на пересечении пр. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч), ул. Кижеватова, д. 36 (60 км/ч), говорится в сообщении ГУВД.

И на кольцевой дороге, где максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч, круглосуточно мобильные датчики будут стоять на следующих участках: 32-й км МКАД + 300, внешнее кольцо, 53-й км МКАД + 600, внутреннее кольцо, 33-й км МКАД + 700, внешнее кольцо.

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