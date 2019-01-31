До 142 руб: Минобразования утвердило надбавки учителям

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Министерством образования Беларуси установило педагогическим работникам с 1 января надбавки, учитывающие отраслевые особенности педагогической деятельности. Соответствующее постановление принято 22 января и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Надбавки устанавливаются, в частности, за системную работу по организации питания, оздоровления учеников, за участие в деятельности учебно-методических объединений, за работу с одаренными и талантливыми детьми, а также за обеспечение защиты прав и законных интересов детей из неблагополучных семей.

- Эта мера позволит повысить зарплату и обеспечить дифференцированный подход к оплате труда педработников с учетом объема, сложности и результативности их работы, - прокомментировали в Минобразования.

Надбавки устанавливаются в процентах от тарифной ставки первого разряда, и при выполнении педагогом нескольких видов работ либо функций надбавки могут суммироваться. Максимальный размер надбавки может составить 142 руб.