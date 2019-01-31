2019-01-31T12:39:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанка с двумя детьми умерла в пожаре в Ливане

Анастасия с семьей жила в ливанском городе Джуния
Полина ПАСТЕРНАК
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Снимок носит иллюстративный характер.Снимок носит иллюстративный характер.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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ЧП произошло в прошлое воскресенье. Из-за короткого замыкания в обогревателе разгорелся огонь, перекинувшись на мебель. Первым погиб четырехлетний мальчик, сообщает lbcgroup.tv.

Старшего мальчика и его Анастасию, которая переехала в Ливан из Минска, увезли в больницу. Полученные травмы и отравление дымом были несовместимы с жизнью: и 8-летний ребенок, и его мама умерли через два дня.

Информацию о трагедии подтвердил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк:

- 28 января в городе Джуния в Ливане в частном доме произошел пожар. В результате пожара погибло три человека, которые являются гражданами Беларуси.

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