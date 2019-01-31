Лукашенко и Путин созвонились и договорились снова встретиться

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31 января президенты Беларуси и России провели телефонный разговор и договорились снвоа встретиться, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Напомним, в конце прошлого года президент Беларуси встречался с российским лидером три раза, тогда они обсуждали создание двусторонней группы, темы интеграции и компенсацию потерь от налогового маневра, который ведет к удорожанию нефти.

Зачем встречаться снова? Чтобы обсудить реализацию договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих переговорах в Кремле в конце 2018 года. Президенты также поговорили о придании наибольшей эффективности работы сформированной двусторонней группы.