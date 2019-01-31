2019-01-31T12:53:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Толочинском районе мужчина погиб при проведении сварочных работ

Взорвалась бочка, в которой раньше был полиэтиленгликоль
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Толочинском районе мужчина погиб - он проводил сварочные работы около бочки из-под полиэтиленгликоля.В Толочинском районе мужчина погиб - он проводил сварочные работы около бочки из-под полиэтиленгликоля.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Трагедия случилась 30 января в агрогородке Славени Толочинского района. Мужчина проводил сварочные работы, когда взорвалась металлическая бочка.

-Установлено, что в бочке ранее находилось химическое вещество полиэтиленгилколь, - рассказал районной газете «Наша Талачыншчына» старший следователь Толочинского районного отдела Следственного комитета Антон Валевич. – В результате взрыва мужчина получил открытую черепно-мозговую травму.

«Скорая помощь» доставила пострадавшего в больницу. Спасти мужчину медики не смогли, он скончался от полученных травм.

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