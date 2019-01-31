2019-01-31T13:01:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК начал проверку по факту «минирования» школы в Гомеле

«Противоправные действия автора сообщения привели к вынужденному отвлечению значительных сил и средств правоохранительного блока региона»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Из здания эвакуировали больше ста человек. Фото: УВДИз здания эвакуировали больше ста человек. Фото: УВД
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Гомельский городской отдел Следственного комитета начал проверку по факту поступления на электронную почту СШ №55 Гомеля сообщения с ложной информацией о минировании.

- Противоправные действия автора сообщения привели к вынужденному отвлечению значительных сил и средств правоохранительного блока региона для предупреждения мнимой угрозы в ущерб решению задач по борьбе с преступностью, - констатировали в СК.

Напомним, неизвестный пригрозил взорвать школу в случае плохих оценок по контрольной. Из учебного заведения пришлось эвакуировать 112 человек. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника - автора послания о бомбе.

ЧП в Гомеле произошло в тот же день, когда в Гродно подросток написал в соцсетях, что заминировал гимназию >

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