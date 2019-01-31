В Костюковичском районе пьяный «угнал» лошадь

Животное нужно было для продажи в Россию

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В Костюковичском районе 19 января из сарая на территории фермы была похищена лошадь. Подозреваемый оперативно задержан сотрудниками милиции. Следствием установлено, что 56-летний нетрезвый местный житель проник в сарай и, оседлав лошадь, уехал на ней. В ходе допроса подозреваемого следователь выяснил, что лошадь нужна была для продажи в Россию и получения денег.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража». Согласно полученным данным балансовая стоимость животного - более 970 рублей. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке, проведен его допрос. Животное возвращено собственнику. Расследование продолжается, сообщает Следственный комитет Беларуси.

C начала 2019 года возбуждено четыре уголовных дела о хищении животных. Например, в начале этого года пытались похитить свиней, а в прошлом году было зарегистрировано более двадцати фактов хищения пчелиных ульев с пчелами.