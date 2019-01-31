2019-01-31T15:00:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси: оттепель закончится через неделю

На выходных по Брестской области ожидается до 7 градусов тепла
Павел МИЦКЕВИЧ
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На выходных по Брестской области ожидается до 7 градусов теплаНа выходных по Брестской области ожидается до 7 градусов теплаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Февраль в Беларуси начнется теплой и влажной погодой. Оттепель по-прежнему будет властвовать во всех регионах страны. Днем в первые дни месяца ожидается плюс 2 - 4, а местами в предстоящие выходные прогнозируют до 6 - 7 градусов тепла - по Брестской области. Ночами будет подмораживать - до четырех градусов мороза, поэтому дороги будут скользкими. На всей территории республики ожидается пасмурная погода, временами дожди, мокрый снег, сообщает Белгидромет.

По данным долгосрочного прогноза зарубежных метеослужб, оттепель в Беларуси окончится в среду. В Минске и других городах страны 6 февраля ожидается от 0 до -1 градуса, пройдет снег, метели, местами - сильные. В четверг морозы усилятся, а осадки в некоторых районах прекратятся.

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