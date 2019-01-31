Без вести пропавший минчанин нашелся в России

Парень уже вернулся в Беларусь и сейчас находится дома

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Нашелся парень, которого объявляла в розыск столичная милиция как без вести пропавшего. Напомним, 21 января около полудня 21-летний Владислав Куриленок вышел из дома по улице Корженевского в Минске и пропал. И вот на днях стало известно, что парень находится в России.

- Находясь на территории Российской Федерации, молодой человек через интернет вышел на связь с родителями, - рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

Парень уже вернулся в Беларусь и сейчас находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает, отмечается в сообщении столичного ГУВД.