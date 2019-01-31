Лукашенко об информационной безопасности: «Пропагандировать нам особо не надо»

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На совещании у президента Беларуси в четверг обсуждалась информационная безопасность государства.

- Она сегодня выдвинулась на передний план в функционировании любого государства. Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства, - уверен Александр Лукашенко. Он отметил, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным планируется серьезно обсудить эту проблему в контексте двусторонних отношений.

Белорусский президент считает, что «пропагандировать нам особо не надо». По мнению Лукашенко, необходимо «вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж страны». А также противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь.

При этом президент подчеркнул, что «эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете». Он считает, что назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

На совещании шла речь и о рекламном рынке Беларуси.

- Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда, - цитирует президента его пресс-служба. - Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас - ведущих средств массовой информации.