Онкологи: «Не увлекайтесь анализами на онкомаркеры!»

Не надо сдавать анализы на онкомаркеры, если вы здоровы! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Если здоровый человек сдаст анализы из любопытства и у него не найдут болезни, он все равно получит психологическую травму, считают в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

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Анализы на онкомаркеры не стоит сдавать просто так, на всякий случай или из любопытства. Такое мнение озвучил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный.

Специалисты используют более 200 маркеров, чтобы поставить диагноз, определить прогноз заболевания, оценить параметры опухоли, эффективность лечения, выявить рецидив заболевания после проведенного лечения. Но большинство этих маркеров неспецифичны и могут повышаться в связи со многими заболеваниями, не связанными с онкологией. После выявления небольшого повышения маркера обследование может не выявить у человека онкологического заболевания, но у него останется психологическая травма. «Поэтому не рекомендуется использовать маркеры в рутинной диагностике здоровым людям», - цитирует онколога belta.by.