2019-01-31T16:39:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В «Витебскмясомолпроме» должностные лица набрали более 150 тысяч взяток

Из-за цепочки необоснованных посредников мясо и молоко в магазинах становилось заметно дороже
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Витебске задержали должностных лиц крупного предприятия за взятки.В Витебске задержали должностных лиц крупного предприятия за взятки.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В Витебске задержали руководство предприятия, являющегося базовым логистическим центром Государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». Должностные лица брали взятки от коммерческих организаций-партнеров и создали длинную цепочку необоснованных посредников, через которых шли товары, необходимые перерабатывающим и сельскохозяйственным предприятиям области. В конце концов это отражалось на стоимости мясной и молочной продукции.

Коррупционную схему вскрыли и задокументировали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома совместно с Главным следственным управлением ЦА СК Республики Беларусь, рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Должностные лица под стражей, на их денежные средства и имущество наложен арест. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Общая сумма взяток - более 150 тысяч рублей.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Онкологи: «Не увлекайтесь анализами на онкомаркеры!»
Лукашенко об информационной безопасности: «Пропагандировать нам особо не надо»
Без вести пропавший минчанин нашелся в России
Погода в Беларуси: оттепель закончится через неделю
В Костюковичском районе пьяный «угнал» лошадь
СК начал проверку по факту «минирования» школы в Гомеле
В Толочинском районе мужчина погиб при проведении сварочных работ
Лукашенко и Путин созвонились и договорились снова встретиться
Минчанка с двумя детьми умерла в пожаре в Ливане
До 142 руб.: Минобразования утвердило надбавки учителям
ГАИ рассказала, где в Минске в феврале будут стоять мобильные датчики контроля скорости
Под Мозырем столкнулись «скорая» и «Лада» - пострадали четыре человека
Борисовчанина подозревают в незаконном оказании услуг солярия
У белоруски в Питере угнали машину - преступники следили за девушкой через ее Instagram
В Гомеле пригрозили взорвать школу в случае плохих оценок по контрольной
В Жабинке на переходе автобус сбил 14-летнюю девочку: она в реанимации
В Гомеле почистили от снега улицы после обращений в горисполком
В Гомеле разыскивают женщину, укравшую из фойе магазина тойтерьера
У минчанки украли сумку на Чижовском кладбище, пока она навещала могилу сына
СК: в Берестовицком районе на зерноскладе найден мертвым 55-летний мужчина
ДТП в Гродно: россиянин на Bentley не уступил дорогу микроавтобусу
Председатель Общества белорусского языка Елена Анисим собирается участвовать в президентских выборах
Минчанин убежал из магазина перед закрытием с коробкой обуви и платежным терминалом
МВД: в 2018 году белорусы заплатили почти $65 миллионов по административкам
Курс валют в Беларуси 30 января: стоимость доллара и евро упала