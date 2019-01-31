В «Витебскмясомолпроме» должностные лица набрали более 150 тысяч взяток

Изменить размер текста: A A

В Витебске задержали руководство предприятия, являющегося базовым логистическим центром Государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». Должностные лица брали взятки от коммерческих организаций-партнеров и создали длинную цепочку необоснованных посредников, через которых шли товары, необходимые перерабатывающим и сельскохозяйственным предприятиям области. В конце концов это отражалось на стоимости мясной и молочной продукции.

Коррупционную схему вскрыли и задокументировали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома совместно с Главным следственным управлением ЦА СК Республики Беларусь, рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Должностные лица под стражей, на их денежные средства и имущество наложен арест. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Общая сумма взяток - более 150 тысяч рублей.