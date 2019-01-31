Патроны, куриные тушки, свиные языки и уши: как психопат в Минске поджигал машины

Мужчина в Минске поджег петарды с салютами на парковке и сжег машины. Фото: СК

Часть топлива мужчина вылил на стоящие автомобили, оставил рядом канистры, поджег петарды с салютами и скрылся

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Управление Следственного комитета по Минску окончило расследование уголовного дела о поджоге трех автомобилей. Это произошло рано утром 7 июля прошлого года во дворе по улице Омельянюка.

Злоумышленником оказался 39-летний безработный минчанин. Он взял в аренду машину, на которой приехал к месту планируемого преступления, там расставил петарды и батареи салютов. А еще разбросал по парковке патроны, куриные тушки, свиные языки и уши. После этого странного действа злоумышленник разлил по периметру стоянки бензин и дизельное топливо, а еще две банки с краской. Часть топлива вылил на стоящие автомобили, оставил рядом канистры, поджег петарды с салютами и скрылся.

Три авто и находившееся в них имущество на общую сумму свыше 20 тыс. рублей было уничтожено, сообщает СК.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому по уголовным статьям за хулиганство, за покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ к мужчине должны применить принудительные меры безопасности и лечения. Это вскоре решит суд.