2019-01-31T16:59:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

57-летний мужчина погиб в Полоцке в ДТП

Переход был в зоне видимости, но он пошел через дорогу в другом месте
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Полоцке мужчина переходил дорогу вне перехода, его насмерть сбила машина. Фото: ГАИ.В Полоцке мужчина переходил дорогу вне перехода, его насмерть сбила машина. Фото: ГАИ.
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Мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте, погиб в автоаварии в Полоцке вечером 30 января. Это случилось на улице Максима Богдановича около 10 часов вечера.

- 20-летний молодой человек на автомобиле Pontiac Vibe совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, - рассказали в отделе агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, хотя в пределах видимости находился пешеходный переход, уточнили в ГАИ.

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