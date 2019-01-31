2019-01-31T17:26:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше валютчик ограбил воровку

Женщина украла деньги у знакомой, а потом ее саму ограбили на вокзале
Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщина украла деньги у знакомой, а потом ее ограбили.Женщина украла деньги у знакомой, а потом ее ограбили.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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32-летняя женщина украла деньги у знакомой, к которой заглянула в гости. Сумма похищенного была немаленькая - 25 тысяч российских рублей. Через несколько дней правоохранительные органы вычислили и задержали воровку. А еще через некоторое время - подозреваемого в грабеже.

- Воровка призналась в содеянном и рассказала, что часть похищенных денег она успела потратить, а остальные у нее отобрали. Через несколько часов после преступления она пошла на вокзал, чтобы обменять российские деньги, и решила воспользоваться услугами спекулянта. Однако, как только деньги оказались в руках менялы, он оттолкнул женщину и скрылся, - рассказал официальный представитель МВД Александр Марченко.

Личность подозреваемого в грабеже установили быстро, опросив очевидцев и изучив записи камер видеонаблюдения. Теперь в отношении 28-летнего оршанца возбуждено уголовное дело по факту грабежа, а в отношении 32-летней оршанки - по факту кражи.

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