2019-01-31T17:31:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Витебская ГАИ поймала женщину с грузовиком металлолома и мужчину с машиной алкоголя

Милиция проводит проверку
Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщина везла грузовик металлолома без документов. Фото: ГАИ.Женщина везла грузовик металлолома без документов. Фото: ГАИ.
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30 января сотрудники Госавтоинспекции поймали женщину, которая везла в грузовике металлолом. Автомобиль остановили в деревне Радюки Шарковщинского района. За рулем была 32-летняя жительница Глубокского района, а на металлолом, которым был под завязку загружен кузов, у нее не оказалось сопроводительных документов. Груз задержали, а водителя доставили в Шарковщинский райотдел милиции для разбирательства.

В тот же день в Дубровенском районе сотрудники ГАИ остановили около деревни Буда на автодороге Брест - Минск - граница Российской Федерации микроавтобус под управлением 62-летнего минчанина. Мужчина вез в багажном отделении шесть полиэтиленовых канистр, в которых в общей сложности было 40 литров спиртосодержащей жидкости, и 61 бутылку водки российского производства. Ни акцизных марок, ни сопроводительных документов на алкоголь у водителя не было.

По обоим фактам проводятся проверки, рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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