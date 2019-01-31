Бывший «морозовец» приговорен в Гомеле к 9 годам колонии особого режима

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В четверг в Гомеле огласили приговор 42-летнему местному жителю по статьям «за принуждение к выполнению обязательств» и за «вымогательство, совершенное повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения, с целью получения имущественной выгоды в крупном размере». Мужчина, бывший участник банды Морозова, получил 9 лет заключения в колонии особого режима с конфискацией имущества. Его действия признаны особо опасным рецидивом. Последний раз мужчина освободился в 2015 году, а до этого сидел за разбой, участие в преступной организации, мошенничество и вымогательство. Новый приговор пока не вступил в законную силу.

Суть дела в том, что на стройке в Гомеле работал пинчанин, который одолжил знакомому предпринимателю сумму, эквивалентную 5 тыс. долларов. Тот должен был вернуть деньги с процентами максимум через год, но этого не сделал. Пинчанин ждал до августа 2018 года и тогда по совету приятеля обратился за помощью к бывшему «морозовцу», с которым раньше знаком не был.

Уголовник согласился помочь: приехал к должнику, представился членом вооруженной преступной банды Морозова и под угрозами потребовал передать ему 15 тыс. долларов США. Назавтра они встретились в центре города. Для пущей убедительности на новую встречу вымогатель принес экземпляр приговора 2006 года по обвинению его и остальных «морозовцев», а еще - пистолет. Как выяснилось позже - газовый.

- Обвиняемый стал требовать 5 тысяч долларов для поддержания в местах заключения осужденных членов банды. В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий мужчина был своевременно задержан и заключен под стражу, - сообщал Следственный комитет по итогам расследования.