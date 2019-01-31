2019-01-31T18:38:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Заправка электрокаров станет платной уже со второго квартала 2019 года

«Белоруснефть» планирует брать 30 копеек за один киловатт-час
Надежда БУТОВИЧ
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Заправка электромобилей в Беларуси больше не будет безвозмездной.Заправка электромобилей в Беларуси больше не будет безвозмездной.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Владельцам электрокаров в скором времени придется платить за «заправку» своих авто в Беларуси, сообщили ресурсу telegraf.by в прес-службе «Беларуснефти».

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что компания «Белоруснефть» в 2018 году стала официальным оператором по созданию и развитию сети зарядных станций для электрокаров. А к концу 2019 года в стране будут функционировать около 150 таких «электрозаправок».

И с 2014 года владельцы электромобилей не платили ничего за подзарядку своих «железных коней». Но все изменится со второго квартала этого года. В «Белоруснефти» решили начать взымать плату за заправку машин на электродвигателях. Для начала устанавливается плата в 0,3 рубля за 1 киловатт-час.

К слову, в компании посчитали, что эта сумма вполне умерена, так как при расходе 18 киловатт на 100 пройденных километров расход в рублях будет не более 5,4 рубля. На машине с двигателем внутреннего сгорания эта сумма была бы минимум в два раза выше.

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