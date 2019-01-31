2019-01-31T19:04:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный гродненец по дороге домой разбил окна квартир на первом этаже

Злоумышленника задержали на месте
Надежда БУТОВИЧ
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Хулиган поразбивал окна в квартирах двух пенсионерок. Фото: pixabay.com.Хулиган поразбивал окна в квартирах двух пенсионерок. Фото: pixabay.com.
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На днях в Гродно посреди ночи в спальном районе хулиган разбил сразу несколько окон в квартирах на первом этаже многоэтажек, сообщают в УВД областного исполкома.

Злоумышленником оказался местный житель, 1974 года рождения. Мужчина поздно ночью в сильном подпитии возвращался к себе домой. Около 05.00 часов он оказался в переулке Пороховом. Здесь первый этаж многоэтажек ниже, чем в новостройках, а окна расположены примерно на высоте человеческого роста.

Вот эта легкодоступная цель и понравилась хулигану. Мужчина беспричинно начал лупить кулаком по окнам, раздался звук бьющегося стекла. Испуганные местные жители тут же позвонили правоохранителям.

В итоге от хулиганских действий мужчины пострадали две пенсионерки, чьи окна поколотил в ту ночь дебошир.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело. Сообщается, что гродненец злоупотребляет спиртным, а в этот раз чрезмерные возлияния привели к приступу агрессии.

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