Притворились предпринимательницами и украли у пенсионерки более $17,5 тысяч

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В зимнее время в сельской местности активизируются мошенники, сообщают в УВД Гомельского областного исполкома. Чтобы войти в доверие злоумышленники притворяются соцработниками, сотрудниками проверяющих служб, втюхивают фальшивую валюту…

Так в агрогородке Застенок в Глусском районе три женщины оставили без сбережений пожилую сельчанку. Подозрительных незнакомок видели и другие местные жители, они ходили по деревне, заглядывали на подворья. В дом мошенниц пустила только одна бабушка.

Женщины представились предпринимательницами, сказали, что собираются торговать в деревне и спросили, где можно снять дом или комнату. Затем пенсионерке дали яблоко и попросили его разрезать, пока женщина пошла на кухню за ножом, одна из злоумышленниц юркнула в комнату, где обнаружила спрятанную наличность.

Когда гостьи ушли сельчанка не досчиталась 17600 долларов. Женщина обратилась в милицию, но мошенниц пока не удалось задержать.