2019-01-31T20:05:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в 5-этажном доме в Фаниполе спасены шесть человек: двое из них в больнице

Огонь «учуял» автономный извещатель
Надежда БУТОВИЧ
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Пожар начался в квартире на четвертом этаже. Фото: УМЧС Минской области.Пожар начался в квартире на четвертом этаже. Фото: УМЧС Минской области.
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ЧП произошло в четверг, 31 января, в городе Фаниполь Дзержинского района, сообщают в Минском областном УМЧС.

Звонок о возгорании в пятиэтажке поступил на телефон спасателей около 08.06 часов. На улице Комсомольской загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки. Пожар случился в квартире 88-летней пенсионерки. Соседка женщины услышала звук сработавшего пожарного извещателя и поспешила на помощь. Она вывела из квартиры пожилую горожанку, а затем бригада врачей доставила пострадавшую в местную больницу из-за отравления угарным газом».

Спасатели вывели из пятиэтажки еще 5 жильцов. Четырех из них снимали с помощью автокаленчатого подъемника с четвертого этажа. Еще одного пострадавшего вывели на улицу из квартиры на пятом этаже при помощи маски для спасаемого. Одной из спасенных так же понадобилась госпитализация.

Пожар локализовали и ликвидировали спасатели, его причина устанавливается. Огонь повредил имущество, стены и потолок в квартире.

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